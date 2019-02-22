«Трактор» — СКА: Павел Дацюк не попал в заявку гостей

«Трактор» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Губарев.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Херсли, Кузьменко — Мальцев — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Белов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.



«Трактор» занимает восьмое место в Восточной конференции, питерские «армейцы» находятся на втором месте на Западе.