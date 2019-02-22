«Трактор» — СКА: Павел Дацюк не попал в заявку гостей

«Трактор» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Губарев.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Кузьменко — Мальцев — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Белов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Ли, Морозов.
«Трактор» занимает восьмое место в Восточной конференции, питерские «армейцы» находятся на втором месте на Западе.
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