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«Барыс» обыграл по буллитам «Куньлунь» и прервал серию из трёх поражений

«Барыс» обыграл по буллитам «Куньлунь» и прервал серию из трёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пекине и закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

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Команды обменялись заброшенными шайбами в первом игровом отрезке. Гости открыли счёт стараниями Егора Петухова, отличившегося в численном меньшинстве. «Драконы» восстановили равновесие на 10-й минуте после того, как Дрю Шор реализовал большинство. Хозяева вышли вперёд во втором периоде — Войтек Вольски забросил шайбу, реализовав численный перевес. Команда Андрея Скабелки сравняла счёт в начале третьего периода благодаря Андре Петерссону, а затем вырвала победу в серии буллитов.

«Барыс» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из Казахстана встретится с «Торпедо». «Куньлунь» закончил регулярку, не сумев пробиться в плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3
1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Петухов – 04:08 (4x5), 1:1 – Шор (Савинайнен, Вольски) – 09:04 (5x4), 2:1 – Вольски – 24:39 (5x4), 2:2 – Петерссон (Кормье, Боченски) – 41:01 (5x5), 2:3 – Старченко – 65:00 ( ПБ)
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