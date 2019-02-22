Гусев – второй игрок в истории КХЛ, набравший более 80 очков в одном сезоне

СКА встречается с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Челябинске. В концовке второго периода гости выигрывают со счётом 2:1.



Нападающий «армейцев» Никита Гусев отметился голевой передачей и заброшенной шайбой. 26-летний хоккеист набрал 81 (17+64) очко в нынешнем регулярном чемпионате.

Посмотреть видео гола Гусева можно на официальном сайте КХЛ.

Гусев стал вторым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать более 80 очков в ходе регулярного сезона. Рекорд принадлежит нападающему «Металлурга» Сергею Мозякину, набравшему 85 очков в сезоне-2016/17. В сезоне-2010/11 80 результативных баллов набрал форвард Александр Радулов, защищавший тогда цвета «Салавата Юлаева».