Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев – второй игрок в истории КХЛ, набравший более 80 очков в одном сезоне

Гусев – второй игрок в истории КХЛ, набравший более 80 очков в одном сезоне
Хоккей / КХЛ

СКА встречается с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Челябинске. В концовке второго периода гости выигрывают со счётом 2:1.

Нападающий «армейцев» Никита Гусев отметился голевой передачей и заброшенной шайбой. 26-летний хоккеист набрал 81 (17+64) очко в нынешнем регулярном чемпионате.

Посмотреть видео гола Гусева можно на официальном сайте КХЛ.

Гусев стал вторым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать более 80 очков в ходе регулярного сезона. Рекорд принадлежит нападающему «Металлурга» Сергею Мозякину, набравшему 85 очков в сезоне-2016/17. В сезоне-2010/11 80 результативных баллов набрал форвард Александр Радулов, защищавший тогда цвета «Салавата Юлаева».

Две главные интриги КХЛ перед плей-офф. Расклады Запада и Востока
Совершит ли подвиг рижское «Динамо» и кто сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент