ЦСКА — «Динамо» Р: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между ЦСКА и рижским «Динамо», который состоится сегодня, 22 февраля, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Третьяк);

Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Скотт;

Блажиевский — Романов, Толчинский — Попов — Мамин;

Чмыхов, Хансен — Светлаков — Телегин, Каницкий.

«Динамо» Рига:



Билялов (Шилов);

Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;

Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батнья — Гегерис;

Шуленин — Дзанетти, Гиллис — Макмиллан — Маренис;

Майоне, Павловс — Джериньш — Липсбергс, Берзиньш.

ЦСКА обеспечил себе первое место по итогам регулярного сезона, рижский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф.