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ЦСКА — «Динамо» Р: стали известны составы команд

ЦСКА — «Динамо» Р: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч между ЦСКА и рижским «Динамо», который состоится сегодня, 22 февраля, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Третьяк);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Скотт;
Блажиевский — Романов, Толчинский — Попов — Мамин;
Чмыхов, Хансен — Светлаков — Телегин, Каницкий.

«Динамо» Рига:

Билялов (Шилов);
Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;
Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батнья — Гегерис;
Шуленин — Дзанетти, Гиллис — Макмиллан — Маренис;
Майоне, Павловс — Джериньш — Липсбергс, Берзиньш.

ЦСКА обеспечил себе первое место по итогам регулярного сезона, рижский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф.

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