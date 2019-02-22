ЦСКА — «Динамо» Р: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между ЦСКА и рижским «Динамо», который состоится сегодня, 22 февраля, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Третьяк);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Скотт;
Блажиевский — Романов, Толчинский — Попов — Мамин;
Чмыхов, Хансен — Светлаков — Телегин, Каницкий.
«Динамо» Рига:
Билялов (Шилов);
Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;
Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батнья — Гегерис;
Шуленин — Дзанетти, Гиллис — Макмиллан — Маренис;
Майоне, Павловс — Джериньш — Липсбергс, Берзиньш.
ЦСКА обеспечил себе первое место по итогам регулярного сезона, рижский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф.