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СКА переиграл «Трактор» и продлил победную серию до шести матчей

СКА переиграл «Трактор» и продлил победную серию до шести матчей
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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Питерский клуб открыл счёт на 11-й минуте после того, как Наиль Якупов реализовал численный перевес. Челябинская команда восстановила паритет во втором периоде стараниями Ника Бэйлена, отметившегося точным броском в большинстве. Подопечные Ильи Воробьёва снова вышли вперёд благодаря Никите Гусеву, а в концовке финальную точку поставил Александр Барабанов, поразивший пустые ворота.

СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» расположился на восьмом месте на Востоке, в первом раунде плей-офф челябинская команда встретится с «Автомобилистом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Якупов (Прохоркин, Гусев) – 10:56 (5x4), 1:1 – Бэйлен (Томас, Полыгалов) – 26:05 (5x4), 1:2 – Гусев (Прохоркин, Барабанов) – 30:14 (5x5), 1:3 – Барабанов (Херсли, Плотников) – 59:48 (en)
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