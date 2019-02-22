СКА переиграл «Трактор» и продлил победную серию до шести матчей

«Трактор» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



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Питерский клуб открыл счёт на 11-й минуте после того, как Наиль Якупов реализовал численный перевес. Челябинская команда восстановила паритет во втором периоде стараниями Ника Бэйлена, отметившегося точным броском в большинстве. Подопечные Ильи Воробьёва снова вышли вперёд благодаря Никите Гусеву, а в концовке финальную точку поставил Александр Барабанов, поразивший пустые ворота.



СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» расположился на восьмом месте на Востоке, в первом раунде плей-офф челябинская команда встретится с «Автомобилистом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.