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«Металлург» обыграл «Ак Барс» и встретится с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф

«Металлург» обыграл «Ак Барс» и встретится с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Металлург» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача.

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Уральская команда забросила две шайбы в первом периоде — точными бросками отметились Виктор Антипин и Деннис Рассмусен. Второй период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в третьем игровом отрезке преимущество «Магнитки» укрепил Мэтт Эллисон, реализовавший большинство. На последней минуте четвёртую шайбу в ворота казанцев отправил Роман Любимов.

«Металлург» занял третье место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Йозефа Яндача сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» в стартовом раунде встретится с «Авангардом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 0
2:0, 0:0, 2:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Антипин (Эллисон) – 10:02 (5x5), 2:0 – Расмуссен (Пакаринен) – 14:00 (5x5), 3:0 – Эллисон (Кулёмин, Расмуссен) – 46:07 (5x4), 4:0 – Любимов (Верещагин, Шор) – 59:07 (5x5)
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