«Металлург» обыграл «Ак Барс» и встретится с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф

«Металлург» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Йозефа Яндача.



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Уральская команда забросила две шайбы в первом периоде — точными бросками отметились Виктор Антипин и Деннис Рассмусен. Второй период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в третьем игровом отрезке преимущество «Магнитки» укрепил Мэтт Эллисон, реализовавший большинство. На последней минуте четвёртую шайбу в ворота казанцев отправил Роман Любимов.



«Металлург» занял третье место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф команда Йозефа Яндача сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» в стартовом раунде встретится с «Авангардом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.