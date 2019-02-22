Сорокин оформил 11-й «сухарь» в сезоне, опередив Шестёркина и Коновалова

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



Голкипер «армейцев» Илья Сорокин оформил 11-й «сухарь» в нынешнем сезоне и закончил регулярный чемпионат в ранге лидера по этому показателю. У Игоря Шестёркина из СКА и Ильи Коновалова из «Локомотива» по 10 сухих матчей.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника.

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