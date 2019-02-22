Немировски: у «Динамо» хорошее большинство, как и у нашего соперника по плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:4). В первом раунде плей-офф нижегородский клуб встретится с «Барысом».



«Соперника поздравляю с победой, удачи «Динамо» в плей-офф. Нам нужно поработать над игрой в меньшинстве. Тренировка — это одно, а на игре выходит по-другому. У «Динамо» хорошее большинство, как и у «Барыса», нашего соперника по плей-офф. В некоторых моментах допустили ошибки, а в целом бились и старались.



Сегодня решили проверить пару молодых игроков, а кому-то дали возможность — не скажу отдохнуть, — просто пропустить игру. С Брастом всё нормально, сегодня дали Молькову сыграть», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ