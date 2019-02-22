Налимов — о серии с «Ак Барсом»: надо играть в свой хоккей, меньше ошибаться

Вратарь «Авангарда» Иван Налимов поделился мнением о матче с «Сибирью» (7:3). В первом раунде плей-офф омский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом», который является действующим победителем Кубка Гагарина.



«Получил тонус перед плей-офф, побросали мне нормально. Нам было неважно, что эта игра значила для «Сибири», мы готовимся к плей-офф. Конечно, хотели начать первый раунд дома. Никуда не надо лететь, спокойно готовишься. Все матчи будут тяжёлыми. «Ак Барс» — хорошая, сильная команда. Нам надо играть в свой хоккей, меньше ошибаться, тогда будет всё хорошо. Мне хочется, чтобы наша команда побеждала. Это первостепенная задача», — сказал Налимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.