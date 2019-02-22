Рижское «Динамо» не вышло в плей-офф в пятом сезоне подряд

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



Латвийский клуб занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не сумел попасть в плей-офф. Подопечные Гиртса Анкипанса отстали от «Витязя», расположившегося на восьмом месте, на одно очко. Рижане не попали в плей-офф в пятый раз подряд, последний раз они выступали в матчах на вылет в 2014 году.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке в составе «армейцев» результативными бросками отметились Андрей Светлаков и Линден Вей. В концовке латвийский клуб заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако не сумел извлечь из этого никаких дивидендов, а Михаил Григоренко в третий раз огорчил соперника.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.