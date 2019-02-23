Постма: в том, что «Ак Барсу» ну удалось забить — большая заслуга «Металлурга»

Защитник «Ак Барса» Пол Постма подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (0:4).

«У нас был неудачный старт. Мы медленно начали игру. «Металлург» показал себя очень быстрым в игре, физически подготовленным. К тому же мы получили пару удалений. Несмотря на то, что наш вратарь был очень хорош и мы ему старались помогать, мы пропустили две шайбы в первом периоде.

Вы не подумайте, что мы не пытались забить. Напротив, у нас было много хороших голевых моментов. Игроки «Металлурга» в меньшинстве сыграли действительно на отлично, и не дали нам сократить разрыв в счёте. В том, что нам не удалось забить – большая заслуга соперника», — приводит слова Постмы пресс-служба «Металлурга».