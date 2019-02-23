Форвард «Колорадо» Комфер забил гол рикошетом от вратаря «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3. В составе «лавин» дубль оформил Джей Ти Комфер.

Курьёзной вышла его вторая шайба. Форвард убежал один на один с вратарём, попал в перекладину, после чего шайба рикошетом от голкипера всё же оказалась в воротах Коллина Делиа.

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Комфер стал первой звездой встречи. Помимо дубля на его счету результативная передача, показатель полезности «+1», три броска в створ и силовой приём за 18.05 на льду (3.58 – в большинстве, 3.30 – в меньшинстве).

В составе «Колорадо» дубль также оформил Карл Сёдерберг. Ещё один гол на счету Габриэля Ландескога.