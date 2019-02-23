Михайлов: не ценить регулярный чемпионат, не бриться — вся эта мишура из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о низкой ценности победы в Кубке Континента.



«Рад за команду ЦСКА, она провела хороший сезон, не заставила сомневаться в своем превосходстве. ЦСКА выиграл все матчи у основных соперников — СКА, «Магнитки», «Ак Барса». Перед плей-офф это хороший сигнал. „Витязь“ — нормальный противник для стартового раунда. Хорошо, что не придется никуда лететь, останемся внутри московского региона.



Согласен ли с тем, что победа в «регулярке» является больше технической? Я может, и не согласен. Но этот вопрос нужно задавать прежде всего не мне, а КХЛ. В этом сезоне «регулярка» впервые в истории Лиги состоит из 62 матчей, ей основное внимание и огромные затраты времени, сил, бюджетов и всего остального. А на выходе — как вы говорите, технический трофей. Мне кажется, есть противоречие.



Мое личное мнение — все это мишура, завезенная к нам из НХЛ прежде всего прессой. Сегодня пресса навязывает нашим хоккеистам и болельщикам нелепые североамериканские суеверия — не выигрывать регулярный чемпионат, не касаться руками кубка, не бриться и прочее-прочее. Мне, честно говоря, смешно. А ещё я понимаю, что чем больше в нашем хоккее суеверий — тем меньше побед», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.