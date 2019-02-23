Бережков – о серии между минским «Динамо» и «Юностью»: шансы в пользу Захарова

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков прокомментировал информацию о серии матчей между минским «Динамо» и «Юностью». По информации местных изданий, победитель серии получит право выступать от Беларуси в Континентальной хоккейной лиге.



«Всякое бывало в нашем хоккее, многому перестал удивляться, но вот такой диковины еще не видывали! Самое главное, что шансы, на мой взгляд, не равны. В данный момент они явно в пользу Захарова», — написал Бережков в своём Facebook.



Первый матч серии планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.



Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше, чем на 20 очков.



Источник: минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ