Пашков: у «Локомотива» нет запаса мастерства, борьба с «Сочи» может затянуться

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о парах плей-офф «Локомотив» — ХК «Сочи» и «Йокерит» — «Динамо» М.



«Локомотив» хорошо провёл сезон, но у команды нет запаса мастерства, чтобы ни капли не сомневаться в уверенной победе. Борьба вполне может затянуться, это не в пользу Ярославля. Да, у «Локомотива» много

молодых ребят, с большим запасом сил, но ведь у них не так много опыта игры в плей-офф. Многое будет зависеть от игры вратаря. Салак последний матч провёл очень сильно, считаю его одним из лучших вратарей в лиге, хоть сезон и сложился для него неудачно. Говорить, что Коновалов сильнее Салака, считаю преждевременным.



Многие говорят, что «Динамо» имеет какое-то преимущество, так как удачно сыграло с «Йокеритом» в регулярке. Думаю, москвичи столкнутся в Хельсинки, где начнут серию, с жёсткой и дисциплинированной командой. Не забывайте, что динамовцам играть одним ударным звеном Шипачёва. Возможно, поможет опыт Крикунова, он может каким-то образом повлиять на серию через тактическое построение, хотя «Динамо» играет довольно просто и однообразно. Финны однозначно попробуют зацепиться за эту серию", — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ на Западе. Расклады от экспертов Пройдёт ли «Динамо» «Йокерит», сколько матчей проиграют ЦСКА и СКА и затянется ли серия «Локомотив» — «Сочи».