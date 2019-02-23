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Лайне — об окончании безголевой серии: большое облегчение, отличные ощущения

Лайне — об окончании безголевой серии: большое облегчение, отличные ощущения
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился впечатлениями от выигранного матча с «Вегас Голден Найтс» (6:3). Финский форвард прервал неудачную серию из 15 матчей без заброшенных шайб, отметившись дублем.

«Отличные ощущения. Я давно не забивал и сначала не знал, как сегодня праздновать шайбы. Мне повезло с пасами Блейка Уилера — они были просто блестящими.

Я чувствую большое облегчение. Но я упорно работал каждый день, так что на самом деле окончание неудачной полосы было только вопросом времени. Я много работаю над собой, когда-то это должно дать плоды», — приводит слова финского форварда издание Ilta Sanomat.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Патрик Лайне прервал безголевую серию из 15 матчей
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