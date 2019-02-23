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«Аризона» увековечит игровой номер Шейна Доуна

«Аризона» увековечит игровой номер Шейна Доуна
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» увековечит 19-й номер нападающего Шейна Доуна, церемония пройдёт 25 февраля перед игрой «Виннипег Джетс».

Доун провёл в клубе провел 21 год, появившись в нём, когда он ещё назывался «Виннипег» и располагался в Канаде. Потом команда переехала в Аризону. Доун сыграл 1540 матчей за Койотс/Джетс и делит по этому показателю 15-е место в НХЛ с Джонни Бьюсиком.

«Всё это случилось неожиданно, мне было даже немного неудобно. С другой стороны, я очень рад, что придёт так много близких мне людей. Будет очень интересно. Я смогу поделиться своей радостью с болельщиками команды, здесь будут мои друзья, семья. Я об этом даже не мечтал, и я очень этого жду», — поделился впечатлениями нападающий.

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