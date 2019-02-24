Плющев: «Авангард» и «Ак Барс» всегда бьются насмерть, валидольная парочка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» в первом раунде плей-офф.



«Валидольная парочка, как любят говорить комментаторы. Тем более что «Авангард» и «Ак Барс» — давние соперники, всегда бьются не на жизнь, а на смерть. «Авангард» тоже претендует на высокое место в розыгрыше. За «Ак Барс» говорят опыт и победы в плей-офф, а за Омск – амбиции игроков, у них высокий класс и они хотят доказать своё «я» в хоккее. Скорее всего, победит «Ак Барс», но в серии ничего не будет просто. Возможно, серия будет длинной, но в спорте всякое возможно.



Не думаю, что у «Ак Барса» была установка проиграть в последних матчах, чтобы попасть на «Авангард». Все идут на плей-офф, здесь блеф неуместен, потому что потом игроков сложно собрать. Специально «Ак Барс» не проигрывал, просто так сложилась игра. Не думаю, что у Казани есть предпочтения между «Салаватом» и Омском, и та, и другая команды претендуют на самые высокие позиции в этом плей-офф. Убеждён, никаких делёжек не было», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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