Каллен — о матче на открытом воздухе: никогда не играл под дождём

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен поделился ожиданиями от матча с «Филадельфией Флайерз». Встреча в рамках «Стадионной серии» пройдёт на открытом воздухе, её примет арена Lincoln Financial Field. Это всего второй матч под открытым небом под эгидой НХЛ, который будет проходить в Филадельфии.



«Ни разу в жизни ни играл в хоккей под дождём. Два года назад, когда мы проводили матч «Стадионной серии» против этих же «флайерз» дома, иногда шёл легкий снег, но в дождь пока не доводилось. Даже не знаю, как это вообще. Наверное, непросто, но я уверен, что мы разберёмся. В конце концов, не нам одним мокнуть»., — приводит слова опытного форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Проворов: в Питтсбурге под открытым небом было здорово, но у нас будет ещё лучше