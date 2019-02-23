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Тротц: «Айлендерс» нужно остановить кровотечение и выиграть у «Ванкувера»

Тротц: «Айлендерс» нужно остановить кровотечение и выиграть у «Ванкувера»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о поражениях от «Калгари Флэймз» (2:4) и «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ). В нынешнем сезоне команда терпела три поражения подряд только один раз: в промежуток с 5 по 10 ноября. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Нью-Йорк Айлендерс» сохраняет лидерство, на два очка опережая «Вашингтон Кэпиталз» и имея одну игру в запасе.

«В этом сезоне мы не проигрывали много раз подряд. Мы просто должны остановить кровотечение и выиграть следующий матч. Следующая игра самая важная. Вот как мы должны к этому относиться», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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