«Нью-Джерси» обменял Лавджоя в «Даллас»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз» совершили обмен, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. В стан «звёзд» отправился защитник Бен Лавджой, в обратном отправлении отправился защитник Коннор Кэррик и право выбор в третьем раунде драфта 2019 года.



35-летний Лавджой принял участие в 51 матче текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав в актив 7 (2+5) баллов при показателе полезности «0» и 33 минутах штрафного времени. В среднем ветеран проводил на льду около 17 с половиной минут за матч.



24-летний Кэррик в нынешнем сезоне сыграл только в 14 матчах за основную команду «Далласа», записав в актив 4 (1+3) балла при показателе полезности «-7».