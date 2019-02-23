Российский нападающий «Слована» Егор Баранов рассказал об адаптации в словацкой команде. По итогам регулярного чемпионата клуб из Братиславы занял последнее место в Западной конференции.
«Освоился хорошо, ко мне замечательно относятся — как к своему. Язык уже знаю. Он похож на русский, поэтому выучил его быстро. В остальном в бытовом плане жизнь в Словакии не сильно отличается от России.
Ещё в 18 лет, когда не очень получалось в России, возникла мысль попробовать себя за границей. Поэтому, когда появилось предложение из Словакии, сразу его принял. И так, начиная с местной лиги U18, дорос до выступления в КХЛ за «Слован».
Вариантов с возвращением на родину не было. Да я и сам пока не смотрю в сторону России. Настроен на выступление в Словакии», — приводят слова Баранова «Известия».
Баранов: пока не смотрю в сторону России, настроен на выступление в «Словане»