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Быков: Кучеров — классическая тёмная лошадка

Быков: Кучеров — классическая тёмная лошадка
Хоккей / НХЛ

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высоко оценил мастерство нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучеров — классическая тёмная лошадка. Его не выбирали первым на драфте — кажется, это был конец второго раунда. Его не считали суперзвёздным молодым хоккеистом в ЦСКА. И даже в «Тампу» он пробивался через фарм-клуб. Но это тот случай, когда человек сделал себя сам. И вот теперь второй чемпионат подряд он набирает 100 очков.

Кучеров — не мальчик, который приехал в Северную Америку и в первый же год показал что-то экстраординарное. Нет, но большая сила Никиты в том, что он прибавляет с каждым сезоном. Есть ребята, которые выстреливают сразу, а потом их накрывает «синдром второгодника» или сезон получается хуже, чем предыдущий. Так вот у Кучерова этого нет. Набрал 100 очков? Давайте в следующем году попробую 130. Это могут только великие», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

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