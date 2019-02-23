Дорион: Абрамов — быстрый хоккеист, обладающий инстинктами при игре в нападении

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился мнением о российском форварде Виталии Абрамове. Уроженец Челябинска был приобретён в результате обмена с «Коламбус Блю Джекетс». «Мундиры», в свою очередь, заполучили нападающего Мэтта Дюшейна.



«Виталий — быстрый и креативный игрок, обладающий отличными инстинктами при игре в нападении. Он рассматривается нами в качестве забивного нападающего. Кроме того, Абрамов обладает потрясающим броском», — приводит слова Дориона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне 20-летний Абрамов провёл 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Кливленд Монстерс». Забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-2» и 28 минутах штрафного времени.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.