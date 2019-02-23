Тэйвз: Кейн должен получить «Харт Трофи» по окончании нынешнего сезона

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз оценил игру нападающего команды Патрика Кейна. Американский форвард продлил результативную серию до 20 матчей.



«Считаю, Кейн должен получить «Харт Трофи» по окончании нынешнего сезона. Впрочем, мы знаем, что Патрик не беспокоится по этому поводу. Он хочет продлить результативную серию. Сейчас Патрик в ударе, он планирует продолжать играть в свой хоккей. Кейн играет немаловажную роль в нападении «Чикаго», приятно наблюдать за его действиями в каждом матче», — приводит слова Тэйвза пресс-служба НХЛ.



В нынешнем сезоне Кейн провёл 61 матч в регулярном чемпионате. На счету американца 93 (39+53) очка, он занимает второе место в списке бомбардиров. Лидером гонки остаётся форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 100 результативных баллов.

Кейн — 7-й игрок в истории НХЛ с двумя сериями по 20 результативных матчей