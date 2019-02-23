«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: Георгиев займёт место в воротах хозяев

Голкипер Александр Георгиев выйдет в стартовом составе на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников». Игра состоится сегодня, 23 февраля, начало встречи — в 21:00 мск.



В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, одержав 9 побед. В среднем за игру он пропускает по 3,21 шайбы и отражает 90,4% бросков. Матч с «Нью-Джерси» пропустят форварды Матс Цуккарелло и Кевин Хейз, а также защитник Адам Маккуэйд.



«Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 60 матчах. «Дьяволы» располагаются на 14-м месте, отставая на четыре очка.