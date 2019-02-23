Один из фаворитов драфта НХЛ Какко забил красивый гол в чемпионате Финляндии

Нападающий ТПС Каапо Какко оформил красивый гол в матче чемпионата Финляндии с командой «КалПа».



18-летний форвард, являющийся одним из фаворитов драфта НХЛ — 2019, подхватил шайбу в чужой зоне, технично обыграл защитника и вратаря и поразил пустые ворота. Позже финский хоккеист оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

Посмотреть видео гола Какко можно в «Твиттере».



В этом сезоне Какко провёл 37 матчей в чемпионате Финляндии. Он забросил 18 шайб и отдал 13 результативных передач.



Какко стал автором золотого гола молодёжного чемпионата мира 2019 года. Финн забросил победную шайбу в финальном матче со сборной США (3:2) за полторы минуты до конца третьего периода. Занимает второе место в рейтинге драфта НХЛ.