Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Фрозиноне» — «Рома». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Смолина

КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Смолина
Хоккей / КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение отменить наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Михаила Смолина. Хоккеист получил матч-штраф в игре регулярного чемпионата с московским «Динамо» (1:4).

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Михаила Смолина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

В первом раунде плей-офф «Торпедо» встретится с «Барысом». Первые две игры пройдут в Астане 26 и 28 февраля, третий и четвёртый матч будут сыграны в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта. Оставшиеся встречи, если потребуется, состоятся 6, 8 и 10 марта.

Каким будет плей-офф КХЛ на Востоке. Расклады от экспертов
Пройдут ли легко первый раунд «Автомобилист» и «Барыс», и как завершатся две субербитвы топ-клубов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент