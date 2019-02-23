КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Смолина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение отменить наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Михаила Смолина. Хоккеист получил матч-штраф в игре регулярного чемпионата с московским «Динамо» (1:4).



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Михаила Смолина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



В первом раунде плей-офф «Торпедо» встретится с «Барысом». Первые две игры пройдут в Астане 26 и 28 февраля, третий и четвёртый матч будут сыграны в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта. Оставшиеся встречи, если потребуется, состоятся 6, 8 и 10 марта.