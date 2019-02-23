Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



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Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Джейсона Поменвиля и Сэма Райнхарта. В начале второго игрового отрезка столичная команда отыграла один гол усилиями Александра Овечкина, забросившего 44-ю шайбу в сезоне, но «клинки» снова увеличили преимущество до двух голов после точного броска Расмуса Далина. В третьем периоде на гол Андре Бураковски «Сэйбрз» ответили двумя шайбами Райнхарта, оформившего хет-трик.

Овечкин нанёс восемь бросков в створ ворот и провёл пять силовых приёмов за 22 минуты 20 секунд на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и показатель полезности «+2» за 20 минут 2 секунды. Защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «–1» и нанёс два броска за 21 минуту 32 секунды пребывания на льду.

«Баффало» прервал серию из четырёх поражений, столичная команда проиграла впервые за три игры.