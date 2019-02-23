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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Баффало»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева забросили две шайбы в первом периоде стараниями Джейсона Поменвиля и Сэма Райнхарта. В начале второго игрового отрезка столичная команда отыграла один гол усилиями Александра Овечкина, забросившего 44-ю шайбу в сезоне, но «клинки» снова увеличили преимущество до двух голов после точного броска Расмуса Далина. В третьем периоде на гол Андре Бураковски «Сэйбрз» ответили двумя шайбами Райнхарта, оформившего хет-трик.

Овечкин нанёс восемь бросков в створ ворот и провёл пять силовых приёмов за 22 минуты 20 секунд на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и показатель полезности «+2» за 20 минут 2 секунды. Защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «–1» и нанёс два броска за 21 минуту 32 секунды пребывания на льду.

«Баффало» прервал серию из четырёх поражений, столичная команда проиграла впервые за три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 2
2:0, 1:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Поменвиль (Скиннер, Айкел) – 03:40 (5x5), 2:0 – Райнхарт (Родригес) – 12:51 (5x5), 2:1 – Овечкин (Кузнецов) – 22:28 (5x5), 3:1 – Далин (Айкел, Ристолайнен) – 39:29 (5x4), 3:2 – Бураковски (Юус, Кемпны) – 44:16 (5x5), 4:2 – Райнхарт (Ханвик, Шири) – 45:43 (5x5), 5:2 – Райнхарт (Хаттон) – 59:04 (en)
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