Бобровский: я игрок «Коламбуса». На данный момент

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, у которого заканчивается действующий контракт с клубом, прокомментировал возможность того, что он откажется от запрета на обмен.

«Два матча на ноль подряд — это приятно, но я не думаю об этом слишком много. Я сосредоточен на каждой игре, но результатом доволен. Посмотрим, что произойдёт. На данный момент я игрок «Блю Джекетс», я рад нашим победам. Рассчитываю ли закончить сезон в «Коламбусе»? Не хочу это комментировать. Не хочу говорить об этом. Позвольте насладиться «сухарём» и не думать об этом. Спасибо», — приводит слова Бобровского корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.

Бобровский стал первым вратарём в истории «Коламбуса», кому удалось оформить шат-ауты в двух матчах, проходивших в течение двух дней подряд.