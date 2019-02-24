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Яндач: не знаю «Салават» досконально, но «Металлургу» нужно закрыть звено Умарка

Яндач: не знаю «Салават» досконально, но «Металлургу» нужно закрыть звено Умарка
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

«В нынешнем сезоне с «Салаватом» мы встречались только два раза, да и в нашем дивизионе эта команда не играла. Не могу сказать, что знаю её досконально. Всё время перед началом серии будет посвящено изучению соперника. Уверен, тем же самым применительно к «Металлургу» будут заниматься и наши визави из Уфы. Пока могу отметить первую тройку нападения противников, ведомую Линусом Умарком. Она представляет собой ударную силу: все игроки очень опытные, давно выступают вместе и отличаются высокой результативностью. Нам нужно закрыть это звено.

Впрочем, хоккеистов высокого уровня в составе «Салавата» хватает. Очень хорошую статистику демонстрирует вратарь Юха Метсола. В линии обороны выделяются результативно действующий Филип Ларсен и Григорий Панин. Нападающий Бурдасов в нынешнем сезоне забросил уже 19 шайб, да и обмен Основина на Бурмистрова, мне кажется, тоже пошел соперникам в плюс», — приводит слова Яндача официальный сайт КХЛ.

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