Лундквист едва сдержал слёзы, комментируя обмен Цуккарелло в «Даллас»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:6 ОТ) не смог сдержать слёз, комментируя обмен нападающего Матса Цуккарелло в «Даллас Старз».

Видео доступно на странице MSG Networks в «Твиттере».

В результате обмена «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.

В нынешнем сезоне 31-летний Цуккарелло забросил 12 шайб и сделал 27 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-8» и 24 штрафных минутах. Он выступал за «Рейнджерс» с сезона-2010/11.

В дебютном матче за «Даллас» Цуккарелло набрал 2 (1+1) очка и получил травму. Ожидается, что хоккеист пропустит как минимум четыре недели.