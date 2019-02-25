Цуккарелло забросил шайбу и получил травму в дебютном матче за «Даллас»

«Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу гостей.

В начале второго периода заброшенной шайбой отметился форвард гостей Матс Цуккарелло. Для 31-летнего хоккеиста забитый гол стал первым в составе коллектива из штата Техас. В этой встрече швейцарец также записал в свой актив результативную передачу.

Видео гола Цуккарелло доступно на официальном сайте НХЛ.

В матче с «Чикаго» Цуккарелло провёл на льду всего лишь 13 минут 35 секунд. В концовке второго периода он получил травму, блокируя бросок Коннора Мёрфи. Ожидается, что Матс пропустит как минимум четыре недели.

Цуккарелло был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.