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КХЛ определила лучших игроков недели

КХЛ определила лучших игроков недели
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 24-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Константин Барулин (ХК «Сочи»), одержавший в двух матчах недели две победы с сухим счётом, после чего команда обеспечила себе участие в плей-офф и поднялась на шестое место в Западной конференции.

Лучшим защитником признан Михал Йордан («Амур»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх игр недели и набравший в них 2 (1+1) очка.

Лучшим нападающим признан Александр Барабанов (СКА), одержавший вместе с командой три победы в трёх матчах (в том числе двух гостевых) и набравший в них 4 (3+1) очка.

Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся в них двумя голевыми передачами.

Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока?
«Динамо» уступило только СКА и ЦСКА, «Магнитка» — первая на Востоке, а «Адмирал» и «Сибирь» выше «Салавата».
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