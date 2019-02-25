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Уилер повторил достижение Кучерова, Макдэвида и Кросби

Уилер повторил достижение Кучерова, Макдэвида и Кросби
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:1.

Нападающий канадской команды Блейк Уилер поучаствовал в комбинации, которая привела к голу Патрика Лайне. 32-летний американец записал на свой счёт 60-ю результативную передачу, он достиг такого показателя во втором сезоне подряд (в прошлом сезоне на счету Уилера было 68 голевых передач).

Среди действующих игроков НХЛ подобным достижением отметились форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём.

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