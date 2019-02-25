Уилер повторил достижение Кучерова, Макдэвида и Кросби

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:1.



Нападающий канадской команды Блейк Уилер поучаствовал в комбинации, которая привела к голу Патрика Лайне. 32-летний американец записал на свой счёт 60-ю результативную передачу, он достиг такого показателя во втором сезоне подряд (в прошлом сезоне на счету Уилера было 68 голевых передач).



Среди действующих игроков НХЛ подобным достижением отметились форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём.

Овечкин поклонился Бекстрёму. И поделил победный гол с Кузнецовым Капитан «Вашингтона» отдал дань уважения Никласу Бекстрёму и едва не забил, но Кузнецов его опередил.