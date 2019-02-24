Овечкин поклонился Бекстрёму. И поделил победный гол с Кузнецовым

В последние дни перед дедлайном переходов в НХЛ всё внимание приковано к возможным обменам. «Вашингтон» совершил две сделки за два дня – сначала из «Лос-Анджелеса» был обменян нападающий Карл Хагелин, затем из «Детройта» — защитник Ник Дженсен. Первый дебютировал накануне в Баффало, второй впервые вышел на лёд в свитере «столичных» уже в домашней игре с «Рейнджерс».

«Рейнджерс», в отличие от «Вашингтона», в восьмёрку не попадают и к плей-офф не закупаются, а наоборот, распродают игроков. Вчера Матс Зукарелло отправился в «Даллас», а в сегодняшней игре вне заявки из-за возможного обмена остались Кевин Хейз и Адам Маккуэйд.

«Вашингтон» только вернулся с шестиматчевого выезда, с которого привёз три победы. «Эта выездная серия отражает нашу игру в последнее время, которую можно назвать нестабильной. В паре матчей все были заряжены на победу, но не сегодня», — сказал Тодд Рирден после поражения от «Баффало» со счётом 2:5.

Толком не отдохнувшие, во втором из спаренных матчей «столичные» пропустили уже на 21-й секунде – первое звено «Рейнджерс» без сопротивления прошло среднюю зону и провело быстрый розыгрыш, который завершился голом Криса Крайдера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Не сказать, что весь период соперник «возил» «Вашингтон», но «Рейнджерс» могли увеличивать отрыв. Овечкин нанёс один бросок по воротам в первые 20 минут, но лучший шанс сравнять счёт долгое время принадлежал Бруксу Орпику. До последних полутора минут периода, когда «столичным» удалось перевернуть ход игры. Сначала Джон Карлсон обманул вратаря, и вместо броска отдал передачу Бекстрёму на пустой угол. А через 22 секунды Михал Кемпны сделал счёт 2:1. Стоит отметить, что оба раза голевая комбинация начиналась с выигранной борьбы – того, чего так не хватало «Вашингтону» в Баффало.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Взяв игру под свой контроль, «Вашингтон» почувствовал уверенность. Сначала они спокойно отработали в меньшинстве, а затем заставили Хенрика Лундквиста со злости сломать клюшку. Это Том Уилсон реализовал большинство.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овечкин снова обидел «Торонто». У него уже 650 голов в НХЛ А ещё Овечкин хочет сыграть с «Торонто» в Москве.

Овечкин бьётся и поклоняется Бекстрёму

Овечкин – лидер снайперской гонки с 44 голами, но сегодня он не забил. Однако, как всегда, был по-спортивному заведён. Бросал из своего «офиса», толкался на пятачке, хитовал и задирался с Брэди Шеем, — капитану «Вашингтона» не понравился силовой приём защитника «Рейнджерс». Шей не замедлил ответить и сократил отставание в счёте. Забегая вперёд, именно Шей сравнял счёт за полминуты до конца игры, и впервые в карьере сделал дубль.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

С каждым периодом матч разгорался, и в третьей двадцатиминутке команды продолжили перестрелку. Четыре гола за шесть минут! В том числе подправление пяткой от Владислава Наместникова. Неудивительно, что страсти закипели, у вскоре выплеснулись наружу. Райан Строум подрался с Мэттом Нисканеном, Овечкин с Орловым тоже присоединились к заварушке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Одним из главных героев этой встречи стал Никлас Бекстрём – он отметился дублем и был невероятно близок к тому, чтобы оформить третий хет-трик в карьере, но шайба со звоном отскочила от штанги. Овечкину же было достаточно и второго гола, чтобы в шутку поклониться своему давнему партнёру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

И делит с Кузнецовым победный гол

Сумасшедший овертайм закончился голом Овечкина. То есть Кузнецова. Сначала было не разобрать. Александр бросил, шайба скользнула за спину Лундквисту и замерла в синей краске. И Овечкин, и Кузнецов одновременно пытались протолкнуть её в ворота, и только после повторов стало ясно, что автором победной шайбы стал Евгений. «Да какая разница, кто забил? Главное, победили», — сказал Кузнецов, когда его спросили о голе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в овертаймах (22), но в этом сезоне не забил ещё ни одной такой шайбы. Что ж, он просто отложил это на другой раз, а сейчас набрал 34-е очко в овертаймах и ещё на шажок приблизился к очередному рекорду. Сейчас он принадлежит Патрику Элиашу, который набрал 37 очков в дополнительное время, на втором месте идёт Яромир Ягр (35).