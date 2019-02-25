Хорошков: вторую половину сезона «Северсталь» провела по графику клубов плей-офф

Директор хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Хорошков оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Клубу из Череповца не удалось попасть в плей-офф.

«Итоги второй половины сезона для «Северстали» могу оценить положительно. Со сменой руководства и изменениями в тренерском штабе мы набрали 31 очко в 29 матчах. Это график зоны плей-офф. При этом в декабре мы больше чем на половину изменили состав команды, игрокам нужно было время, чтобы принять требования нового главного тренера, привыкнуть к новой тактике и наладить взаимопонимание в звеньях.

11 марта команда, за исключением «сборников», снова собирается в полном составе, две недели будем работать над технико-тактическими действиями, а дальше игроки будут распущены по отпускам. Плюс в марте стартует плей-офф в МХЛ, рассчитываем на удачное выступление «Алмаза», который должны усилить Игорь Гераськин, Герман Грачёв и Макар Хабаров. У нас много талантливых ребят в молодёжной команде, на многих мы рассчитываем уже в следующем сезоне, поэтому кубковые игры – хорошая возможность для них ещё раз заявить о себе.

В клубе никто не думает, что команда будет исключена из лиги. Бюджет на следующий сезон утверждён с прицелом на КХЛ. Всё это время мы работали с мыслью, что останемся в КХЛ. В первую очередь нужно было улучшить спортивный результат, считаю, нам это удалось. Но это наши внутренние ожидания, последнее слово за советом директоров КХЛ», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.