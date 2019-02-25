«Коламбус» приобрёл голкипера Кинкейда у «Нью-Джерси»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен, информируют «джекетс» на своём официальном сайте. В стан «мундиров» отправился голкипер Кейт Кинкейд, взамен «дьяволы» получат право выбора в пятом раунде драфта в 2022 году.



Напомним, основной голкипер «Коламбуса» — Сергей Бобровский, который отказался продлевать контракт с клубом и летом может покинуть его как свободный агент.



29-летний Кинкейд принял участие в 41 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ, одержав в них 16 побед. В среднем американский голкипер отражал 89,1% бросков про коэффициенте надёжности 3,36.



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