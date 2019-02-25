Варламов — первая звезда недели в НХЛ, Бобровский — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена троих лучших хоккеистов завершившейся игровой недели. Россияне заняли два места в тройке.



Лучшим игроком недели стал российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов, выигравший все три матча и отражающий 96,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,34.



Второй звездой стал финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, в трёх играх записавший в актив 7 (3+4) баллов.



Замкнул тройку лучших игроков недели российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, выигравший два матча из трёх проведённых при коэффициенте надёжности 1,01 и 96,3% отражённых бросков.



Мнение эксперта «Чемпионата» Александра Рожкова о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.