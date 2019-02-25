«Магнитка» — «СЮ»: Мозякин провёл 13 смен в ОТ, все — против звена Кадейкина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу в стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» — 2:1 ОТ. Решающую шайбу в концовке второго овертайма забросил нападающий хозяев Ник Шор.



Лидер «Магнитки» Сергей Мозякин провёл на площадке 33 минуты 3 секунды (второй показатель в команде), из которых 12 минут 30 секунд пришлось на овертайм. Все 13 смен ведущие сочетания хозяев (Мозякин – Эллисон – Кулёмин) в дополнительное время опекала тройка Кугрышев – Кадейкин – Жарков. За 33 минуты Мозякин нанёс два броска в створ (ни одного — в овертайме).



В регулярном чемпионате Мозякин поделил звание лучшего бомбардира команды с Мэттом Эллисоном — у них по 55 очков.



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