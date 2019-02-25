«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» в Хельсинки

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:4. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 30-й минуте — точным броском отметился нападающий московского коллектива Даниил Тарасов. Вскоре финский клуб сравнял счёт — заброшенную шайбу в актив записал Йон Норман. На 46-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу Ивана Муранова. Преимущество гостей вскоре упрочила шайба Вадима Шипачёва, но «Йокерит» не сдавался — Кристиан Весалайнен сократил разницу в счёте до минимума. Точку поставил гол Евгения Мозера в пустые ворота «джокеров».



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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