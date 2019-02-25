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«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» в Хельсинки

«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:4. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 30-й минуте — точным броском отметился нападающий московского коллектива Даниил Тарасов. Вскоре финский клуб сравнял счёт — заброшенную шайбу в актив записал Йон Норман. На 46-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу Ивана Муранова. Преимущество гостей вскоре упрочила шайба Вадима Шипачёва, но «Йокерит» не сдавался — Кристиан Весалайнен сократил разницу в счёте до минимума. Точку поставил гол Евгения Мозера в пустые ворота «джокеров».

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
25 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 4
0:0, 1:1, 1:3
Динамо М
Москва
0:1 – Тарасов (Койвисто, Брюквин) – 29:29 (5x4), 1:1 – Норман – 33:50 (5x5), 1:2 – Муранов (Ефремов, Игумнов) – 45:52 (5x5), 1:3 – Шипачёв (Кагарлицкий, Никулин) – 49:15 (5x5), 2:3 – Весалайнен – 51:04 (5x5), 2:4 – Мозер (Закриссон) – 59:38 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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