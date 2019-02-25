«Коламбус» выменял у «Рейнджерс» защитника Маккуэйда

Клубы Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» провели обмен, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. В стан «мундиров» отправился защитник Адам Маккуэйд, «рейнджеры» получили права выбора в четвёртом и седьмом раундах драфта.



32-летний Маккуэйд принял участие в 36 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности "+3" и 33 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч.



Ранее игрок выступал за «Бостон Брюинз».



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