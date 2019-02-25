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Ликование Шумакова и юная болельщица. Яркие фото разгрома «Ак Барса»

Владислав Подъяпольский
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Ликование Шумакова и юная болельщица. Яркие фото разгрома «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ

25 февраля на арене в Балашихе в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина хоккейный клуб «Авангард» разгромил действующего чемпиона — казанский «Ак Барс», встреча завершилась со счётом 6:0.

В первом периоде подопечные Боба Хартли забили дважды: авторами заброшенных шайб стали Денис Зернов и Вилле Покка. В следующие 20 минут «Авангард» забил ещё два гола усилиями Артёма Манукяна и Коди Франсона. «Ак Барс» провёл замену вратаря — Владислава Подъяпольского сменил Александр Шарыченков. В заключительном периоде «ястребы» продолжили разрывать оборону чемпиона: дважды забил Сергей Шумаков. «Сухарь» оформил Игорь Бобков.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорресподнента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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