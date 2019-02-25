Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стольберг: не знаю, можно ли назвать гол Шумакова унизительным

Стольберг: не знаю, можно ли назвать гол Шумакова унизительным
Хоккей

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Виктор Стольберг поделился впечатлениями от разгрома казанского «Ак Барса» (6:0).

«Что не поделили с Марковым? Ничего особенного, это часть игры. Мы вели в счёте, они старались отыграться, вернуться в игру. Такое случается, просто рабочий момент. Игра в целом была непростой, мы знали, что соперник серьёзный, не упустит своего. Конечно, когда мы повели, то знали, чего ожидать, поэтому были к этому готовы.

Гол Шумакова? Не знаю, можно ли назвать унизительным, но воочию никогда таких голов не наблюдал. Отлично, что шайба зашла. Но нельзя недооценивать соперника», — передаёт слова Столберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть
Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент