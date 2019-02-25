Стольберг: не знаю, можно ли назвать гол Шумакова унизительным

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Виктор Стольберг поделился впечатлениями от разгрома казанского «Ак Барса» (6:0).



«Что не поделили с Марковым? Ничего особенного, это часть игры. Мы вели в счёте, они старались отыграться, вернуться в игру. Такое случается, просто рабочий момент. Игра в целом была непростой, мы знали, что соперник серьёзный, не упустит своего. Конечно, когда мы повели, то знали, чего ожидать, поэтому были к этому готовы.



Гол Шумакова? Не знаю, можно ли назвать унизительным, но воочию никогда таких голов не наблюдал. Отлично, что шайба зашла. Но нельзя недооценивать соперника», — передаёт слова Столберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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