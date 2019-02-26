Крикунов: первая игра в плей-офф — это всегда много волнения и ошибок

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после победы в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с финским «Йокеритом» (4:2).

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Первая игра — это всегда много волнения и ошибок. Особенно в первом периоде ребята у нас много промашек допускали — отдавали шайбу противнику в своей зоне. Все эти огрехи подчищал вратарь. Второй период был равный. А в третьем счастье оказалось на нашей стороне», — приводит слова Крикунова пресс-служба столичного клуба.

Крикунов возглавил «Динамо» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Владимира Воробьёва. Московская команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Второй матч серии пройдёт завтра, 27 февраля, в Хельсинки.