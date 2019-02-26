«Даллас» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба

«Даллас Старз» вызвал российского нападающего Дениса Гурьянова из фарм-клуба, информирует официальный сайт команды.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Причиной вызова россиянина стала травма новичка «Старз» Матса Цуккарелло, который в дебютной игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3) набрал 2 (1+1) очка и получил травму, блокируя бросок Коннора Мёрфи. Ожидается, что форвард пропустит как минимум четыре недели.

Гурьянов является четвёртым бомбардиром «Техаса». В 39 матчах нынешнего сезона он забросил 14 шайб и сделал 23 результативных передач при показателе полезности «+1» и 10 штрафных минутах.



В этом сезоне уроженца Тольятти уже привлекали к матчам за главную команду системы. В НХЛ 21-летний форвард сыграл 19 матчей и набрал 4 (1+3) очка.