Марк Стоун подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом» на $ 76 млн

Нападающий Марк Стоун подпишет долгосрочный контракт с «Вегас Голден Найтс», информирует инсайдер Боб Маккензи. Соглашение будет рассчитано на восемь лет и $ 76 млн. Годовая зарплата Стоуна составит $ 9,5 млн, при этом официально о сделке объявят после 1 марта.

26-летний Стоун пополнил состав «Вегаса» за несколько минут до дедлайна. Он считался одним из главных действующих лиц последнего дня переходов. В нынешнем регулярном чемпионате канадский нападающий принял участие в 59 встречах, отметившись 62 (28+34) баллами при показателе полезности «+16» и 20 минутах штрафа.

«Сенаторы» получили в качестве компенсации защитника Эрика Бреннстрёма, нападающего Оскара Линдберга и выбор во втором раунде драфта 2020 года.