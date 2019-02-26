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Шат-аут Маркстрёма и шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Анахайм»

Шат-аут Маркстрёма и шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина.

«Косатки» открыли счёт на девятой минуте первого периода усилиями Николая Голдобина. Для российского форварда эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Ещё до перерыва Алекс Бьега вновь поразил ворота Кевина Бойла. Во втором и третьем периодах по разу отличился Бо Хорват. Шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 0
2:0, 1:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Голдобин (Петтерссон) – 08:04 (5x5), 2:0 – Бьега (Пульо, Спунер) – 16:40 (5x5), 3:0 – Хорват (Бёзер, Петтерссон) – 22:22 (5x4), 4:0 – Хорват (Ливо) – 47:12 (5x5)

Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 29 бросков и отыгравший на ноль. «Ванкувер» прервал трёхматчевую серию поражений, в свою очередь «Анахайм» проиграл в третий раз подряд.

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