Шат-аут Маркстрёма и шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Анахайм»

«Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина.

«Косатки» открыли счёт на девятой минуте первого периода усилиями Николая Голдобина. Для российского форварда эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Ещё до перерыва Алекс Бьега вновь поразил ворота Кевина Бойла. Во втором и третьем периодах по разу отличился Бо Хорват. Шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя результативными передачами.

Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём, отразивший 29 бросков и отыгравший на ноль. «Ванкувер» прервал трёхматчевую серию поражений, в свою очередь «Анахайм» проиграл в третий раз подряд.