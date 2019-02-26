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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, серии Василевского и Дадонова

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, серии Василевского и Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Благодаря этому Никита набрал 101 очко и обновил личный рекорд результативности за сезон НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу, которая стала для него 28-й в нынешнем сезоне и седьмой подряд. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу. Она стала для игрока 22-й в нынешнем сезоне. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»30 из 3390,94:3 Б
Варламов«Колорадо»34 из 3889,53:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10100-16.29
Кучеров (н)«Тампа»0+1-10510-21.36
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10301-14.55
Голдобин (н)«Ванкувер»1+0+10201-14.23
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12111-17.11
Зайцев (з)«Торонто»0+0+12005-20.31
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+1+10102-12.11
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