Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, серии Василевского и Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять представителей России.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Благодаря этому Никита набрал 101 очко и обновил личный рекорд результативности за сезон НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу, которая стала для него 28-й в нынешнем сезоне и седьмой подряд. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу. Она стала для игрока 22-й в нынешнем сезоне. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|30 из 33
|90,9
|4:3 Б
|Варламов
|«Колорадо»
|34 из 38
|89,5
|3:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|16.29
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-1
|0
|5
|1
|0
|-
|21.36
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|1
|-
|14.55
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|14.23
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|1
|1
|1
|-
|17.11
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|2
|0
|0
|5
|-
|20.31
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|2
|-
|12.11