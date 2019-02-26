Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, серии Василевского и Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Благодаря этому Никита набрал 101 очко и обновил личный рекорд результативности за сезон НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу, которая стала для него 28-й в нынешнем сезоне и седьмой подряд. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу. Она стала для игрока 22-й в нынешнем сезоне. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 30 из 33 90,9 4:3 Б Варламов «Колорадо» 34 из 38 89,5 3:4 ОТ