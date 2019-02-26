Фредерик Андерсен установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 побед

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым в последних шести матчах. В свою очередь подопечные Майка Бэбкока одержали вторую победу подряд

Для голкипера «Торонто» Фредерика Андерсена эта победа стала 100-й в составе клуба. Датскому вратарю для достижения этой отметки понадобилось провести 177 матчей. Андерсен установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 побед. Ранее этот рекорд принадлежал Кёртису Джозефу (190 матчей).

По два балла в составе «Мэйпл Лифс» набрали Каспери Капанен (1+1) и Фредерик Готье (1+1). Также заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Тайлер Эннис. Дубль оформил капитан «Баффало» Джек Айкел.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».